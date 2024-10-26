مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

تحرك جديد من الزمالك بخصوص ثلاثي فريقه بالإمارات - خاص

05:04 م السبت 26 أكتوبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 17 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تحرك جديد من مسؤولي نادي الزمالك بخصوص ثلاثي فريقهم المتواجد بالإمارات مصطفى شلبي، نبيل عماد "دونجا" وعبدالواحد السيد مدير الكرة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن مسؤولي الزمالك طلبوا تقديم جلسة الثلاثي إلى يوم غد الأحد بدلاً من الثلاثاء 29 أكتوبر ولكن لم يصل لهم أي رد حتى كتابة هذه السطور.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد قررت تأجيل أولى جلسات محاكمة ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل "دونجا" ومدير الكرة عبد الواحد السيد، إلى يوم 29 أكتوبر الحالي، بعد اتهامهم بالاعتداء على أحد أفراد أمن لقاء بيراميدز بالسوبر المصري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


اقرأ أيضًا:
محمد صلاح يختار شخص يريد أن يقابله (فيديو)

الاتحاد الأفريقي يُعاقب المنتخب الليبي بسبب أزمة بعثة منتخب نيجيريا

ثلاثي الزمالك بالإماراتي مصطفى شلبي دونجا عبدالواحدالسيد السوبر المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد شوبير يعلق على أزمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو