كريم وليد: فزنا على الزمالك بالأداء.. وشعرنا بالقلق

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال كريم وليد "نيدفيد" لاعب النادي الأهلي، إن فوزهم على الزمالك في السوبر المصري كان مستحقاً بالأداء الذي منحهم البطولة.

وأشار نيدفيد، في تصريحات لمنصات الأهلي بمواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الجمعة، إلى أن لاعبي الأهلي حين يخسرون بطولة يكون رد فعلهم قويًا وسريعًا، مشيرًا إلى أن الأداء أمام سيراميكا كليوباترا لم يكن جيدًا ولكن كان المهم الفوز بينما فازوا على الزمالك بالأداء.

وأضاف صاحب الـ 27 عاماً:"شعرنا ببعض القلق لأن الأمور أحيانًا لا تسير وفقًا مجريات المباراة، لكن الحمدلله وفقنا في ركلات الترجيح، لأن لدينا حارس كبير مثل محمد الشناوي".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"مباراة سيراميكا كليوباترا كانت صعبة لأننا كنا نشعر بالضغط بعد خسارة السوبر الأفريقي أمام الزمالك وكنا نريد تحقيق الفوز ولكن الأمور بعد الوصول للنهائية كانت أهدأ".

وكان الأهلي قد فاز على سيراميكا كليوباترا بدور نصف نهائي كأس السوبر المصري بنتيجة (2-1) قبل أن يفوز بركلات الترجيح في النهائي على الزمالك.

اقرأ أيضًا:

أفشة: جئت من بيراميدز للأهلي لصناعة التاريخ

"النجيل الصناعي" يمكن أن يتسبب في أزمة جديدة بين محمد صلاح ومنتخب مصر