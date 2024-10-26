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"النجيل الصناعي" يمكن أن يتسبب في أزمة جديدة بين محمد صلاح ومنتخب مصر

03:04 م السبت 26 أكتوبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    منتخب مصر
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    لاعبي منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    لاعبو منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    أول لقاء بين محمد صلاح وحسام حسن
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح وحسام حسن
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    محمد صلاح وحسام حسن في معسكر منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    اللقاء الأول بين محمد صلاح وحسام حسن
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كتب-مراسل مصراوي:

يمكن أن يتسبب ملعب "النجيل الصناعي"، في أزمة جديدة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، وهذا بعدما تسبب في غيابه عن المباراة السابقة للفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2025.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر السابق، قبل لقاء موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات، والذي أقيم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، على ملعب "نجيل صناعي"، وتبعه مصطفى محمد الذي رفض هو الآخر، خوض مباراة على هذا الملعب.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي وبتسوانا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، يومي 15 و19 نوفمبر على التوالي.

وأخطر الاتحاد الأفريقي "كاف"، الاتحاد المصري، بإقامة مباراة كاب فيردي على الملعب الوطني في كاب فيردي، فيما يقام لقاء بتسوانا على ملعب ستاد القاهرة الدولي، إلا أن الملعب الأول "نجيل صناعي"، وهذا قد يبعد صلاح عن خوض اللقاء.

وعلم مصراوي، أن محمد صلاح وبعض المحترفين، لن يكونوا ضمن معسكر منتخب مصر المقبل، لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، للراحة والاعتماد على عناصر بديلة أو جديدة.

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محمد صلاح منتخب مصر النجيل الصناعي
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