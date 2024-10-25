"الواحد منهم بـ 100".. 5 صور من احتفال إمام عاشور بالسوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

واصل نجم النادي الأهلي إمام عاشور، الاحتفال ببطولة السوبر المصري، الذي تمكن الفريق من حصدها بعد الفوز على حساب نادي الزمالك.

ونشر إمام عاشور، عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها: "البطولة الخامسة مع الأهلي في سنة وشهرين وللحديث بقية".

وأضاف: "مبروك للأهلي وجمهوره العظيم ومجلس إدارته ولاعيبته الرجالة اللي الواحد منهم بـ 100".

وكان الأهلي تمكن من التتويج بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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