"سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس ما دار في غرفة تبديل ملابس الزمالك، بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وقال حتحوت عبر برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد: "شيكابالا وعبدالله السعيد خرجا من الملعب إلى غرفة الملابس وهما يبكيان، وعمر جابر دخل غرفة الملابس وقال للاعبي الفريق حقكم عليا أنا آسف سامحوني".

وخسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وأهدر شيكابالا وعمر جابر ركلتي ترجيح.