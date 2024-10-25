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"سامحوني".. كواليس ما دار في غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي

10:36 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024
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كتبت-هند عواد:
كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس ما دار في غرفة تبديل ملابس الزمالك، بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي السوبر المصري.
وقال حتحوت عبر برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد: "شيكابالا وعبدالله السعيد خرجا من الملعب إلى غرفة الملابس وهما يبكيان، وعمر جابر دخل غرفة الملابس وقال للاعبي الفريق حقكم عليا أنا آسف سامحوني".
وخسر الزمالك من الأهلي بركلات الترجيح 7-6، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وأهدر شيكابالا وعمر جابر ركلتي ترجيح.

شيكابالا عبدالله السعيد الأهلي الزمالك
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