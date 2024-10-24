مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

تعرف على الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك

02:59 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تدريبات الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب ستاد محمد بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورت بالمجان، بالإضافة إلى قناتي بي إن سبورتس وأبوظبي الرياضية.

وكشفت قناة أون تايم سبورتس الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك، ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، ويحل ضيفا كل من، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق، عماد متعب وأحمد حسن لاعبا الأهلي السابقين.

ويعلق على مباراة الأهلي والزمالك كل من:

قناة أون تايم سبورتس 1:

بلال علام قناة صوتية أولى

محمود أبو الركب قناة صوتية ثانية

قناة أون تايم سبورتس 2:

أيمن الكاشف قناة صوتية أولى

عامر عبدالله قناة صوتية ثانية

اقرأ أيضًا:

"دعواتكم".. مدحت شلبي يعلن الغياب عن قمة الأهلي والزمالك

الاستديو التحليلي الأهلي والزمالك نهائي السوبر المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك ماتش الاهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صداع بسبب شلبي".. سيناريوهان أمام جوميز في خطة مواجهة الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو