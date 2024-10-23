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"تدخل وزير الرياضة والسفير".. مصراوي يكشف آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

11:01 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 12 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر في تصريحات لمصراوي، تدخل السفير المصري بالإمارات ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لإنهاء أزمة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، والذين يخضعون للمحاكمة في الإمارات، بعد الاشتباك مع أحد أفراد الأمن بعد لقاء بيراميدز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "السفير المصري بدولة الإمارات ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تواجدوا في الفندق الخاص بأعضاء اتحاد الكرة اليوم في الإمارات".

وأضاف: "وزير الشباب والرياضة والسفير المصري، أبلغوا مسؤولي اتحاد الكرة المصري، بأن قضية ثلاثي الزمالك، لن تؤجل إلى 29 أكتوبر وأنه سيتم الحسم فيها غدا الخميس".

ويذكر أن ثلاثي نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، يخضعون إلى المحاكمة في دولة الإمارات، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السوبر المصري الأهلي والزمالك أزمة لاعبي الزمالك
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