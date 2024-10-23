مصدر يكشف موقف بعثة الزمالك حال استمرار حبس ثلاثي الفريق

كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف الثلاثي مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد، من العودة رفقة البعثة بعد انتهاء لقاء الأهلي، في ظل الأزمة الأخيرة بمباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي :"أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة بشكل كامل بعد انتهاء مباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري".

وأضاف: "لدينا مباريات في الدوري يوم 1من الشهر المقبل، لكن لا أعلم أن كان أي من أعضاء مجلس الإدارة سيظل مع اللاعبين".

وأتم المصدر:" من المؤكد أن الجميع سيعود معاً".