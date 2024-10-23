مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف موقف بعثة الزمالك حال استمرار حبس ثلاثي الفريق

10:46 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف الثلاثي مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد، من العودة رفقة البعثة بعد انتهاء لقاء الأهلي، في ظل الأزمة الأخيرة بمباراة بيراميدز في نصف نهائي السوبر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي :"أن بعثة الفريق ستعود إلى القاهرة بشكل كامل بعد انتهاء مباراة الأهلي في نهائي السوبر المصري".

وأضاف: "لدينا مباريات في الدوري يوم 1من الشهر المقبل، لكن لا أعلم أن كان أي من أعضاء مجلس الإدارة سيظل مع اللاعبين".

وأتم المصدر:" من المؤكد أن الجميع سيعود معاً".

استمرار حبس ثلاثي الزمالك موقف بعثة الزمالك حال حبس الثلاثي نهائي السوبر المصري مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"منفصلين عن الأزمة".. مصدر يكشف آخر استعدادات الزمالك لنهائي السوبر ضد الأهلي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو