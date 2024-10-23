مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

"بحذر الوسط الرياضي".. بعد أنباء حبسه 3 سنوات.. أيمن أشرف يرد

10:20 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أيمن أشرف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

رد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حبسه 3 سنوات.

وكتب أيمن أشرف في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رسالة الى جميع الوسط الرياضي.. طبعا أنا اتفاجئت اليوم بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي زي حضرتكم بالظبط واتفاجأت بالموضوع و يالوصول إلى حقائق الأمر تبين لي أنا وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا اعلم به إلا اليوم شخص يدعى إسلام ؟ توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال".

وأضاف:" فاالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصيل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره قمت بتاخذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٢ محكمة السادس من اكتوبر بسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة و بدأ في إرسال المقربين والأصدقاء وإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي انا والكثير".

وتابع حديثه قائلا:" وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما نشر اليوم ومفاجئتي بالحكم للضغط عليه للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فرب ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام ؟"

واستكمل: "من اليوم والوصول إلى حقائق الحكم القائم على مستند مزور من سيدة تدعي ( حنان ) مقيمه في أسوان والوصول الى حقيقة المحرض علي هذا الجرم ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير".

وأتم حديثه قائلا:"وأحب أحذر وأنوه الأصدقاء وجميع الوسط الرياضي من التعامل معه وتبليغ الشرطة في حالة تواجده في أي مكان، أنا اسف لو كنت أطالت عليكم الكلام بس حبيت أوضح الامور لكل الناس وبشكر كل الناس الجميله اللي تطمنت عليا وبجد الحمد الله أنا بحمد ربنا على حب الناس الجميل، وفي النهاية أتمنى من كل قلبي إنهاء أزمة نادي الزمالك في دولتنا الشقيقة الإمارات والاطمئنان علي كل اخواتنا، لكم منا كامل الاحترام والحب".

رد أيمن أشرف

نادى البنك الأهلي أيمن أشرف فيسبوك أيمن أشرف شركات وهمية مستند مزور أزمة نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصراوي يكشف طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو