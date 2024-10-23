"بحذر الوسط الرياضي".. بعد أنباء حبسه 3 سنوات.. أيمن أشرف يرد

كتبت - نهى خورشيد

رد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، على حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حبسه 3 سنوات.

وكتب أيمن أشرف في تصريحات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"رسالة الى جميع الوسط الرياضي.. طبعا أنا اتفاجئت اليوم بالخبر المنشور على بعض مواقع التواصل الاجتماعي زي حضرتكم بالظبط واتفاجأت بالموضوع و يالوصول إلى حقائق الأمر تبين لي أنا وراء ما تم نشره أو تم تلفيقه من اتهام باطل مزور لا اعلم به إلا اليوم شخص يدعى إسلام ؟ توغل وسط المجتمع الرياضي بحجة إنتاج البرامج وإقامة شركات وهمية مع بعض اللاعبين مستغل تواجده وصوره مع لاعبين كبار وفنانين ورجال أعمال".

وأضاف:" فاالتالي يحصل على الثقة ومن هنا تبدأ أفكاره الشيطانية في النصب والتحصيل على الأموال وللأسف تم النصب عليا منه في مبلغ مالي وعندما علمت وأيقنت حقيقة أمره قمت بتاخذ الإجراءات القانونية ضده وصدر لي حكم قضائي رسمي في الجنحة رقم ٣٧٤٣ لسنة ٢٠٢٢ محكمة السادس من اكتوبر بسجن ضده ثلاث سنوات وقام بعمل معارضة واستئناف ولم يحضر وأصبح هارب من العدالة و بدأ في إرسال المقربين والأصدقاء وإقناعي بالتنازل له ولكن أنا رفضت تماما حتى استلم كامل حقي منه الذي استباحه بعد خداعي انا والكثير".

وتابع حديثه قائلا:" وهذا الشخص هو نفسه الذي له مصلحة مما نشر اليوم ومفاجئتي بالحكم للضغط عليه للتنازل ولكن الله مطلع على الحقوق فرب ضارة نافعة وتم التواصل مع المستشار القانوني للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدعو إسلام ؟"

واستكمل: "من اليوم والوصول إلى حقائق الحكم القائم على مستند مزور من سيدة تدعي ( حنان ) مقيمه في أسوان والوصول الى حقيقة المحرض علي هذا الجرم ومحاسبته عما قام به من أعمال نصب وتشهير وتزوير".

وأتم حديثه قائلا:"وأحب أحذر وأنوه الأصدقاء وجميع الوسط الرياضي من التعامل معه وتبليغ الشرطة في حالة تواجده في أي مكان، أنا اسف لو كنت أطالت عليكم الكلام بس حبيت أوضح الامور لكل الناس وبشكر كل الناس الجميله اللي تطمنت عليا وبجد الحمد الله أنا بحمد ربنا على حب الناس الجميل، وفي النهاية أتمنى من كل قلبي إنهاء أزمة نادي الزمالك في دولتنا الشقيقة الإمارات والاطمئنان علي كل اخواتنا، لكم منا كامل الاحترام والحب".