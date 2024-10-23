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بعد أنباء تقديم موعد الجلسة.. مصدر يكشف موقف الزمالك

06:54 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الفريق مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا ومدير الكرة عبد الواحد السيد، في دولة الإمار ت على خلفية ما بدر بعد مباراة نصف نهائي السوبر بين الزمالك وبيراميدز.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يتم إخطارنا حتى الأن، بشكل بتقديم موعد جلسة المحاكمة الخاصة بثلاثة الفريق".

ويخضع ثلاثي نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، إلى المحاكمة في دولة الإمارات، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الأهلي غداً، في إطار نهائي كأس السوبر المصري، بدولة الإمارات، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "محمد بن زايد".

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