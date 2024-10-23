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هاني حتحوت يكشف مفاجأة بشأن محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات

06:32 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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كتب - يوسف محمد:

أكد الإعلامي هاني حتحوت، على إقامة جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، غداً الخميس.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "تقديم الجلسة الثانية لمحاكمة ثلاثي الزمالك إلى الغد بدلًا من ٢٩ أكتوبر، بعد مباحثات متواصلة، حسبما كشف لي مصدر دبلوماسي".

ويخضع ثلاثي نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد ومصطفى شلبي، إلى المحاكمة في دولة الإمارات، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز، في قبل نهائي كأس السوبر المصري.

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