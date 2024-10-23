مدرب بيراميدز: حزين لما يحدث مع الزمالك هو واجهة كرة القدم المصرية

كتب- محمد خيري:

أكد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، أنه حزين لما يحدث مع نادي الزمالك، وأن فريقه جاهز لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، في الرابعة عصر غدا الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة السوبر.

قال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا حزين للغاية لما حدث وأتمنى أن يخوض الزمالك النهائي غدا لانه واجهة جمهورية مصر في العالم العربي".

أضاف: "مباراة سيراميكا فرصة جيدة للتحضير للموسم الجديد، سيراميكا فريق قوي وبالنسبة لي أرى أنه كان الطرف الأفضل في مباراته مع الأهلي، وأنا واللاعبون نريد الفوز بكل المباريات".

أكمل: "في كرة القدم أن تكون الأفضل فنيا ربما لا يكون كافيا، الشيء المهم هو تحقيق الفوز، وأريد توضيحا لماذا تم إلغاء هدف أوباما فى مباراة الزمالك، لم يأت أي شخص يقول لي هنا يقف أوباما وعلى هذا الخط يقف آخر لاعب للفريق المنافس ولهذا تم احتساب التسلل".

وأتم تصريحاته: "إذا تحدثت عن هذا القرار سأضطر للتطرق إلى أشياء لا علاقة لها بكرة القدم، وأنا هنا للحديث فقط عن كرة القدم".

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