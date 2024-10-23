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"الحساب الرادع".. تعليق ناري من هاني حتحوت على تسريب صورة ثلاثي الزمالك في التحقيق

03:16 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 17 صورة
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    تهم ثلاثي الزمالك
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
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    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 17 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي هاني حتحوت، على صورة متداولة لثلاثي نادي الزمالك، أثناء جلسة التحقيق معهم في المحكمة.

وأقيمت صباح اليوم، أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وكتب هاني حتحوت، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تسريب صورة ثلاثي الزمالك أثناء المحاكمة تصرف سخيف، غير لائق، غير قانوني، يستوجب الحساب الرادع".

جدير بالذكر، أن المحكمة قررت تأجيل قضية الثلاثي إلى جلسة 29 أكتوبر، بطلب من دفاع نادي الزمالك للاطلاع على أوراق القضية.

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