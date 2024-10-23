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أول صورة لثلاثي الزمالك أثناء جلسة التحقيق في أبو ظبي

02:47 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    تهم ثلاثي الزمالك
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    نص قرار المحكمة في قضية ثلاثي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 15 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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كتب- محمد خيري:

حصل موقع مصراوي على أول صورة لثلاثي نادي الزمالك، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وينشر موقع مصراوي، صورة جلسة محاكمة الثلاثي، مع التهم الموجهة لهم بالتفاصيل

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