أول صورة لثلاثي الزمالك أثناء جلسة التحقيق في أبو ظبي

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

حصل موقع مصراوي على أول صورة لثلاثي نادي الزمالك، أثناء أولى جلسات محاكمتهم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بتأجيل أولى جلسات مٌحاكمة ثلاثي فريق الزمالك "مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبد الواحد السيد" إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، على خلفية اتهامهم بالاعتداء على منظمي ملعب مباراة آل نهيان الذي استضاف مباراة الزمالك و بيراميدز في كأس السوبر المصري.

وينشر موقع مصراوي، صورة جلسة محاكمة الثلاثي، مع التهم الموجهة لهم بالتفاصيل

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