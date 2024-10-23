جلسة عاجلة للحكم.. تطورات احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- محمد خيري:

ينتظر ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات جلسة الحكم اليوم الأربعاء، بعد تحويلهم من النيابة.

وقررت النيابة تحويل ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن في الملعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بالكامل سيتواجد مع الثلاثي في الجلسة من أجل مساندتهم.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة حزن كبيرة تسيطر على جميع أفراد البعثة، وتنتظر الحكم ونتمنى يتم الإفراج عنهم وحل الأزمة بشكل نهائي.







