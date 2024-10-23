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جلسة عاجلة للحكم.. تطورات احتجاز ثلاثي الزمالك في الإمارات

10:40 ص الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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    شلبي ودونجا وعبد الواحد السيد
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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كتب- محمد خيري:

ينتظر ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات جلسة الحكم اليوم الأربعاء، بعد تحويلهم من النيابة.

وقررت النيابة تحويل ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وعبدالواحد السيد مدير الكرة، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة التعدي على أحد أفراد الأمن في الملعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة بالكامل سيتواجد مع الثلاثي في الجلسة من أجل مساندتهم.

وأوضح المصدر، أن هناك حالة حزن كبيرة تسيطر على جميع أفراد البعثة، وتنتظر الحكم ونتمنى يتم الإفراج عنهم وحل الأزمة بشكل نهائي.




الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك مصطفى شلبي دونجا
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