"حبس 6 أشهر".. محامي بالإمارات يفجر مفاجأة بشأن مصير ثلاثي الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف نصر بشير المحامي المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، مصير ثلاثي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل دونجا وعبدالواحد السيد مدير الكرة، والذين يخضعون للمحاكمة اليوم، بتهمة التعدي على فرد أمن بعد لقاء بيراميدز.

وقال بشير في تصريحات عبر قناة النهار: "القانون الإماراتي واضح وصريح في التعدي على موظف أثناء تأدية عمله، حسب المادة 298، أن يعاقب بالحبس لا تقل عن 6 أشهر والغرامة بقيمة لا تقل عن 50 ألف درهم، حسب قوانين الدولة".

وأضاف: "أولى الجلسات غدًا ومن الصعب معرفة وجود حكم من عدمه، ولكن هناك مواد أخرى قد تكون في صالح الثلاثي، وهي المادتين 152 و 184 والتي تتحدث عن إيقاف تنفيذ العقوبة أو العفو، إذا انتهت بواقعة الضرب متبادلة، خاصةً في وجود تنازل شخصي من المجني عليه".

وأتم نصر بشير تصريحاته: "الواقعة واضحة ومثبتة عبر الشاشات، وحال تنازل الثنائي الآخر بعد تنازل الشخص الأول وأنا علمت بأن هناك تنازل بالفعل عن حقهم الشخصي وهذا في صالح الثلاثي، وهذا سيمنح المحكمة الحق في النظر للمادة 184 بالعفو، وسيتم إجراء تصالح، والثلاثي يتواجد في قسم الشرطة ومحبسهم، والمحاكمة ستكون عاجلة".

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