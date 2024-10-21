تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك بالإمارات

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

مراسل - مصراوي:

قررت السلطات الإماراتية تغريم عدد من لاعبي الزمالك مبلغ مالي قدرة 600 ألف درهم (ما يعادل 8 ملايين جنيه) بسبب التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المحلي.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" تفاصيل جديدة في أزمة ثلاثي الزمالك المتهمين بالتعادل على منظم البطولة.

وأوضح المصدر أن المتهم الثالث مع نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، هو مدير الكرة بنادي الزمالك عبد الواحد السيد.

وأكد المصدر أن التحقيق مازال جاريا مع عبد الواحد السيد، ولم يتم الإفراج عن الثلاثي حتى الآن.

يُذكر أن مباراة نهائي كأس السوبر المصري تقام يوم الخميس المقبل، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء.

اقرأ أيضًا:

"عيط وهو ماشي".. مصدر يكشف موقف كولر من كهربا بعد أزمة الأهلي

أزمة تشبه واقعة كهربا قبل 30 عامًا.. تفاصيل عقوبة محمد رمضان ضد نجم الأهلي (فيديو وصور)