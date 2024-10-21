الأهلي يُقرر عودة كهربا للقاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته

كتب- محمد فتحي:

أعلن النادي الأهلي، عودة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، إلى القاهرة.

وقرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، عودة لاعب الفريق محمود عبدالمنعم كهرباء إلى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، بالإضافة إلى خصم مليون جنيه من مستحقاته.

ويأتي قرار العودة للاعب النادي الأهلي، بسبب ما بدر منه عقب مباراة أمس أمام سيراميكا بكأس السوبر المصري.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره نادي سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ستاد "محمد بن زايد"، في دولة الإمارات.

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجاري، في نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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