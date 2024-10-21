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بعد التأهل للنهائي.. إيمان علي تظهر في مقطع فيديو بقميص الأهلي (صور)

05:00 ص الإثنين 21 أكتوبر 2024
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    اللاعبة السورية إيمان علي دياب (5)
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    اللاعبة السورية إيمان علي دياب (2)
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    اللاعبة السورية إيمان علي دياب (4)
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كتب - محمد القرش:

نشرت اللاعبة السورية، إيمان علي دياب، مقطع فيديو ظهرت فيه بقميص الأهلي، بعد تأهل المارد الأحمر إلى نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء مقطع الفيديو عبارة عن تحدثها باللغة البرتغالية وشخص معها يترجم المصطلحات إلى العربية، وارتدت قميص الأهلي وارتدى الأخير قميص منتخب البرازيل.

وتمتلك لاعبة فريق مقاطعة ديد الأمريكية "dade county fc"، الجنسيتين السورية والبرازيلية.

يُذكر أن الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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إيمان علي إمان علي ديب اللاعبة السورية قميص الأهلي الأهلي وسيراميكا الأهلي والزمالك
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