أول تعليق من كولر على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة التي أدت إلى إصابات الشد العضلي للاعبي الأهلي".

وأضاف: "قُدمنا شغل كتير من أجل تأهيل اللاعبين على مشكلة الرطوبة، ولازم أجسامهم تتعود على الموضوع ده".

وتابع السويسري: "مش الرطوبة بس اللي تسببت في الإصابات، كمان كان فيه التحامات قوية وده اللي أدى إلى الإصابات".

وزاد: "النهائي سوف يكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع ‏كبيرة للفوز بلقب السوبر، وأثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين".

واختتم مدرب الأهلي: "أشرف داري عنده إصابة وورم في رجله، ومحتاج وقت للعودة ودلوقتي بيتعالج، ونأمل أن يعود في أقرب وقت".

يُذكر أن الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي.

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