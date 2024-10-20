مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من كولر على تأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري

10:56 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (4)
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (5)
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (7)
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (6)
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

علق المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على الإصابات التي تعرض لها لاعبي الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "الحرارة والرطوبة من العوامل المؤثرة التي أدت إلى إصابات الشد العضلي للاعبي الأهلي".

وأضاف: "قُدمنا شغل كتير من أجل تأهيل اللاعبين على مشكلة الرطوبة، ولازم أجسامهم تتعود على الموضوع ده".

وتابع السويسري: "مش الرطوبة بس اللي تسببت في الإصابات، كمان كان فيه التحامات قوية وده اللي أدى إلى الإصابات".

وزاد: "النهائي سوف يكون مواجهة قوية وصعبة وسوف نستعد لها، ولدينا دوافع ‏كبيرة للفوز بلقب السوبر، وأثق بشدة في طموحات وقدرات اللاعبين".

واختتم مدرب الأهلي: "أشرف داري عنده إصابة وورم في رجله، ومحتاج وقت للعودة ودلوقتي بيتعالج، ونأمل أن يعود في أقرب وقت".

يُذكر أن الأهلي فاز على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف، ليضرب موعدا مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المحلي.

اقرا أيضًا:

مجانا.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

من الخناقة إلى الصلح.. القصة الكاملة لأزمة القبض على لاعبي الزمالك (صور وفيديو)

الأهلي كولر الأهلي اليوم أخبار الأهلي الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد الفوز على بيراميدز..صورة لاحتفال لاعبي الزمالك بعيد ميلاد أحد عمال النادي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو