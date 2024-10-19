تعرف على مباريات الأهلي بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 وملاعبها

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشفت قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2024/2025 بنظامه الجديد عن مباريات الأهلي بالدور الأول من المسابقة والملاعب التي ستستضيف المباريات.

وأوضحت رابطة الأندية المصرية عبر مقطع فيديو نشرته اليوم السبت عبر حساباتها بمواقع التواصل أن النظام الجديد لبطولة الدوري المصري، سيكون بمواجهة الفرق بعضها البعض في دور واحد، مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة اللقب ومجموعة البقاء، ويتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط)، على أن يهبط فريقين بنهاية الموسم.

وجاءت مباريات الأهلي في الموسم الجديد 2024/2025:

الجولة الأولى: الأهلي vs سيراميكا كليوباترا - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الثانية: زد vs الأهلي - ملعب المباراة: ستاد القاهرة - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الثالثة: الأهلي vs الاتحاد السكندري - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الرابعة: البنك الأهلي vs الأهلي - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة الخامسة: الأهلي vs سموحة - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة السادسة: المصري vs الأهلي - ملعب المباراة: برج العرب

الجولة السابعة: إنبي vs الأهلي - ملعب المباراة: المقاولون العرب

الجولة الثامنة: الأهلي vs الجونة - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة التاسعة: فاركو vs الأهلي - ملعب المباراة: برج العرب

الجولة العاشرة: الأهلي vs بيراميدز - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 11: مودرن سبورت vs الأهلي - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 12: الأهلي vs بتروجت - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 13: الأهلي vs غزل المحلة - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة14: الإسماعيلي vs الأهلي - ملعب المباراة: ستاد برج العرب

الجولة 15: الأهلي vs الزمالك - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

الجولة 16: حرس الحدود vs الأهلي - ملعب المباراة: ستاد برج العرب

الجولة 17: الأهلي vs طلائع الجيش - ملعب المباراة: ستاد القاهرة

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