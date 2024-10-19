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كيف يتم تحديد بطل الدوري المصري 2024/25 بالنظام الجديد؟

03:50 م السبت 19 أكتوبر 2024
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  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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    قرعة نظام الدوري الجديد
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    قرعة نظام الدوري الجديد
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    قرعة نظام الدوري الجديد (1)_9
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    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    قرعة نظام الدوري الجديد
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
  • عرض 45 صورة
    مؤتمر قرعة النظام الجديد للدوري المصري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف طه عزت مدير لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية كيفية تحديد بطل دوري موسم 2024/25 بعد النظام الجديد للقرعة.

وأوضح عزت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت لكشف قرعة الموسم الجديد، أن المباريات ستُقام من دور واحد في البداية بواقع 17 جولة ثم سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بواقع 9 أندية تنافس على اللقب و 9 أندية تنافس للهروب من الهبوط.

وأشار مدير لجنة المسابقات برابطة الأندية، إلى أن الأندية الـ 9 الأولى ستصعد بالنقاط ذاتها التي حصلت عليها في الدور الأول ومن سيتصدر بعدد النقاط في النهاية سيتوّج باللقب.

وأوضح عزت أن الأندية الأربعة الأولى بجدول الدوري هي التي ستُشارك بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

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