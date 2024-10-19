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موعد قرعة نظام الدوري المصري الجديد والقناة الناقلة

02:04 م السبت 19 أكتوبر 2024
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    الزمالك ضد الأهلي
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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القاهرة ـ مصراوي:

أعلن ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن وجود شركة ألمانية ستقوم بإجراء قرعة الدوري بنظامه الجديد 2024/2025 وكأس الرابطة بأحدث التقنيات.

ومن المقرر أن تُقام مراسم القرعة بمشروع الهدف في منطقة السادس من أكتوبر عند الثالثة عصر اليوم السبت على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وأوضحت رابطة الأندية في وقت سابق أن الدوري سيكون بنظام جديد؛ إذ تواجه الفرق بعضها البعض في دور واحد مكون من 17 جولة.

ومع نهاية الدور الأول يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: مجموعة اللقب ومجموعة البقاء.

وتتنافس أول 9 فرق لتحديد بطل الدوري (ويكون استكمالا على عدد النقاط)، فيما يلعب الـ9 فرق الأواخر لتحديد مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين، ويهبط فريقين بدلا من 3 في نهاية الموسم.

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