13 لاعبا.. غيابات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لبطولة كأس السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات في الفترة من 20 أكتوبر حتى 24 من نفس الشهر.

وتقام هذه النسخة من كأس السوبر بمشاركة 4 أندية، الأهلي (بطل الدوري)، والزمالك (بطاقة ذهبية)، وبيراميدز (بطل الكأس)، وسيراميكا كليوباترا (بطلة الرابطة).

قائمة وغيابات الأهلي

شهدت قائمة الأهلي التي استقر عليها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، غياب 3 لاعبين مؤثرين.

وبفرمان من كولر، اصطحب النادي الأهلي كل قائمة الفريق عدا، علي معلول وكريم فؤاد ومحمد هاني.

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

الوسط: كريم نيدفيد - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - عمر الساعي - حسين الشحات - مصطفى ابو الخير - سمير محمد - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلي.

غيابات الزمالك

يدخل الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر المصري بالعديد من الإصابات والتي بلغت 10 لاعبين.

وقرر المدير الفني البرتغالي، جوزيه جوميز، اصطحاب الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفى الناري رقم إصابتهما، حرصا منه على تجهيزهما في الإمارات.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك بقيادة محمد أسامة، إلى إعداد الثنائي من أجل المشاركة في المباراة الثانية حال التأهل، عقب تأكد غيابهما عن لقاء بيراميدز في نصف النهائي.

موعد مباريات كأس السوبر المصري

وتقام مباريات البطولة في نفس اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، حيث يلاقي الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة الرابعة عصرا، بينما يلاقي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا الساعة الثامنة مساء.

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