كعبه عالي.. هاني سعيد يعلق على مواجهة الزمالك في السوبر المصري

كتبت-هند عواد:

علق هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على جملة أن فريق الزمالك "كعبه عالي" على فريقه، قبل المواجهة التي تجمع بينما، يوم الأحد المقبل، في كأس السوبر المصري للأبطال.

وقال سعيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا أحب هذه الجملة، الزمالك فريق كبير ومواجهته صعبة في كافة الأحوال ولا أعتقد أنها مباراة سهلة للزمالك أيضا. سنبذل كل ما لدينا لأجل الفوز".

وأضاف: "تعاقدنا مع عدة لاعبين جيدين نتمنى أن يقدموا لنا الإضافة، تعامل اللاعبين مع الجماهير؟ ليست لديهم أي مشكلة، الضغط الجماهيري طبيعي ولكننا نحاول ضم اللاعبين الذين سبق لهم اللعب أمام الجماهير واعتادوا على ضغطهم".

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