إصابة يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي.. واللاعب يُعلق

القاهرة ـ مصراوي:

أعلن نادي فيزبرم المجري إصابة المحترف المصري بفريقه لكرة اليد يحيى الدرع بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان الدرع قد تعرض للإصابة بعد مرور 11 دقيقة من عمر مباراة فريقه أمام نظيره فريدريكيا الدنماركي التي جمعتهما مساء أمس الخميس في دوري أبطال أوروبا.

ومن جانبه كتب اللاعب عبر حسابه الشخصي بمنصة فيسبوك، اليوم الجمعة:"قدر الله و ما شاء فعل قطع في الرباط الصليبي".

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً كان قد توّج مؤخرًا مع ناديه بكأس العالم للأندية لكرة اليد التي استضافتها مصر.

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