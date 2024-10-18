يد الأهلي إلى نهائي أبطال أفريقيا بفوز قاتل على الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى دور نهائي النسخة الجارية من بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب نظيره الزمالك.
وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 15-13 قبل أن يفوز باللحظات الأخيرة بنتيجة 26-25.
وينتظر الأهلي في دور النهائي الفائز من فلاورز البنيني ومنتدى درب السلطان المغربي، لمواجهته غدًا السبت.
ويمتلك الأهلي في رصيد 6 ألقاب من دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد.
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