"بينهم صلاح وكهربا".. أفضل 10 صور لسيارات نجوم الكرة المصرية

كتب - يوسف محمد:

يعرف نجوم كرة القدم في العالم، بحبهم الشديد على اقتناء الكثير من السيارات الفارهة، بل وهناك الكثير من النجوم يستهلكون جزءً كبيراً من ثرواتهم، على شراء أفضل السيارات.

ويمتلك العديد من نجوم كرة القدم المصرية سيارات باهظة الثمن، خاصة وأن الكثير من هؤلاء النجوم يحرصون على شراء أفضل أنواع السيارات.

ويقتني نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عدداً من السيارات باهظة الثمن أبرزهم سيارة بنتلي جي تي يصل سعرها إلى 316 ألف دولار، كما يمتلك صلاح أيضاً لامبورجيني أفينتادور، ويصل سعرها 354 ألف دولار.

ومن أبرز سيارات نجوم كرة القدم المصريين، هي السيارة التي يمتلكها لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وهى من نوع بنتلي كونتيننتال GT، وحصل عليها بعد الحصول على لقب كأس ولي العهد السعودي كهدية من قبل نادي اتحاد جدة الذي كان يلعب في صفوفه في ذلك الوقت.

كما يمتلك نجم النادي الأهلي إمام عاشور، سيارة رانج روفر فيلار موديل 2021، بجانب امتلاكه سيارة مرسيدس glc 300.

وبالنظر إلى سيارة أحد أبرز نجوم نادي الزمالك والكرة المصرية، وهو محمود عبد الرازق شيكابالا، فإننا نجد أن الفهد الأسمر يمتلك سيارة من نوع بي ام دبليو BMW i8 هايبرد، فيما يمتلك زميله بالفريق أحمد سيد زيزو مجموعة من السيارات الفارهة أيضاً أبرزهم سيارة BMW X6.

وتضم قائمة السيارات التي يمتلكها اللاعبين أيضاً، لاعب وسط الزمالك نبيل عماد دونجا، الذي يمتلك سيارتين الأولى من نوع مرسيدس فئة C 200 موديل 2020، الثانية بي ام دبليو.

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