موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد

كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية رجال كرة يد.

ومن المقرر ان تقام مباراة القمة لكرة اليد اليوم الجمعة 18 أكتوبر، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

وكان قد حقق العملاقين العلامة الكاملة في منافسات دور المجموعات لبطولة إفريقيا لكرة اليد 2024.

وتوج المارد الأحمر بآخر نسخة من البطولة على حساب فريق شبيبة كينشاسا الكونغولي، ليحقق اللقب رقم 6.

يُذكر أن الزمالك صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة برصيد 12 لقبًا.