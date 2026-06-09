تلقى التحكيم الأفريقي ضربة قوية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن البطولة، إثر منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول المستضيفة للحدث العالمي.

وكان أرتان، المتوج بجائزة أفضل حكم في أفريقيا لعام 2025، يستعد للمشاركة في إدارة مباريات المونديال، قبل أن تتعثر رحلته بسبب مشكلات تتعلق بإجراءات الدخول إلى الأراضي الأمريكية.

رفض دخول الحكم إلى الولايات المتحدة

ووفقًا لتقارير إعلامية، خضع الحكم الصومالي لإجراءات تفتيش إضافية فور وصوله إلى الولايات المتحدة، قبل أن تقرر السلطات المختصة رفض دخوله بسبب اعتبارات مرتبطة بالتدقيق الأمني، رغم اعتقاده بامتلاكه تأشيرة عمل سارية المفعول.

وجاء القرار ليضع حدًا لآمال الحكم الأفريقي في الظهور بالمحفل الكروي الأكبر عالميًا، ليغيب رسميًا عن منافسات كأس العالم التي تقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فيفا: لسنا طرفًا في قرارات الهجرة

من جانبه، أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة أو منح التأشيرات الخاصة بالدول المستضيفة، مؤكدًا أن هذه الملفات تخضع بالكامل لسلطات كل دولة.

وأشار "فيفا" إلى أن وضع الحكم الصومالي لن يتغير في الوقت الحالي، بعدما حسمت السلطات الأمريكية قرارها بشأن منحه حق الدخول، مؤكدًا أن الجهة المستضيفة هي صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بالتأشيرات والسماح بدخول الأفراد إلى أراضيها.

صدمة للتحكيم الأفريقي

ويمثل غياب عمر عبد القادر أرتان خسارة كبيرة للتحكيم الأفريقي، خاصة أنه يُعد أحد أبرز الحكام في القارة خلال السنوات الأخيرة، ونجح في إدارة العديد من المباريات القارية والدولية الكبرى، قبل أن تحرمه أزمة التأشيرة من المشاركة في الحدث الأبرز على مستوى كرة القدم العالمية.

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