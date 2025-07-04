لاعبة الأهلي لمصراوي: "أحلم بالتأهل لكأس العالم للأندية"

كتبت-هند عواد:

تحدثت أسماء علي لاعب ريو آفي البرتغالي المنضمة حديثا إلى الأهلي، عن انتقالها للقلعة الحمراء، مشيرة إلى أنها تطمح في الوصول إلى كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي التعاقد مع أسماء علي صاحبة الـ28 عاما، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقدها مع ريو آفي.

وقالت أسماء في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي دائما يريد أن يكون رقم 1، سعيدة بانضمامي إلى الأهلي، وأطمح في الحصول على البطولات، خاصة الدوري".

وأضافت: "ستكون أول بطولة دوري في تاريخ النادي، لهذا أريد تحقيق اللقب وكذلك بطولتي السوبر وكأس مصر، والحلم الأكبر دوري أبطال أفريقيا ومن ثم التأهل إلى كأس العالم للأندية الأول في التاريخ".

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