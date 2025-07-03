"شُبهت بألفاريز"..قائدة غزل المحلة تتحدث لمصراوي عن التنمر

كتبت-هند عواد:

تحدثت آية مسعد، قائدة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي غزل المحلة، عن التعليقات السلبية التي تعرض لها الفريق، بعد نشر جلسة التصوير الخاصة بهنّ على الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت آية مسعد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "كان من أمنياتي طوال حياتي أن يُؤسَّس فريق سيدات في المحلة، حتى لو كان سيشارك في الدرجة الخامسة، سأكون حاضرة معهم. حلمي أن نصعد معًا إلى الدوري الممتاز".

وأضافت: "التعليقات على صورنا كانت كارثية. شبّهوني باللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وحتى في الشارع يكرر الناس الأمر ذاته. هذه التعليقات لا تؤثر فيّ، لكنها تزعج عائلتي".

واختتمت حديثها قائلة: "المفاجئ أن أغلب التعليقات السلبية جاءت من الفتيات أكثر من الذكور. والناس في الشارع يسألونني: ماذا ستقدمون في الموسم المقبل؟".