لعبت وهي مصابة بالصليبي وابنة روائي شهير.. من هي فرح الشاذلي حارسة يد الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

خلال مباراة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي والجمعية الرياضية النسائية التونسي في نصف نهائي السوبر الأفريقي، لفتت فرح أسامة الشاذلي حارسة الأحمر الأنظار وقادت فريقها إلى النهائي.

لعبت فرح الشاذلي المباراة كاملة، رغم إصابتها في الشوط الأول، وبفضل تصدياتها في الأوقات الحاسمة تأهل الفريق للنهائي.

وأثبتت الأشعة إصابة فرح الشاذلي بقطع في الرباط الصليبي، ورغم استكمال اللقاء بهذه الإصابة، حصلت على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

لم يكن قرار فرح الشاذلي باستكمال المباراة من البداية، إذ أنه بعد إصابته استكملت الحارس البديل منة الله السيد اللقاء، لكنه تعرضت للطرد، واضطر الأهلي لإشراك نصرة عيد عبدالملك في حراسة المرمى، لهذا طلبت فرح المشاركة وهي مصابة وبالفعل تمكنت من الخروج بالأهلي من المباراة إلى النهائي.

فرح صاحبة الـ24 عاما، ابنة الروائي الراحل أسامة الشاذلي، صاحب المجموعة القصصية "نديم العدم" و "جمهورية الغابة العربية" و "سيد الأحلام" و "كفر العبيط" و "قهوة الحرية"، و "السلطان".

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