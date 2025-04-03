ضد الأردن.. منتخب مصر للسيدات يخوض وديتين استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الأول المصري للكرة النسائية، مباراتين وديتين مع نظيره الأردني بالقاهرة في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المغرب 2026.

وتقام المباراة الأولى غدا الجمعة على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر في تمام الساعة 7 مساء، بينما تقام المباراة الثانية الثلاثاء المقبل على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان قائمة اللاعبات اللاتي يخضن المباراتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: حبيبه صبري - فرح سمير - كنزى مجدي عزيز - عزة فولي.

خط الدفاع: نورا خالد - رودينا عبد الرسول - ندى عماد - أميرة عبد الحميد - نور عبد الواحد - عهد طارق.

خط الوسط: نهى صابر- نادين غازي - ثريا أشرف - منه سمير - مروة توفيق - يارا صبري - ياسمين عبد العزيز - ليلى إدريس - نهى طارق.

خط الهجوم: حبيبه عصام - منار هاني - مهيرة علي - نادية رمضان - ليلى البحيري - نادية صوان.

وكان منتخب مصر قد تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه بهدف دون رد ذهابا ثم التعادل 2-2 إيابا.