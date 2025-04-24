كتبت-هند عواد:

خسر منتخب مصر النسائي للصالات من أنجولا، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى في كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية للصالات، في المغرب، خلال الفترة من 24 أبريل حتى يوم 30 من الشهر ذاته، بمشاركة 9 منتخبات.

ويشارك منتخب مصر للصالات في أمم أفريقيا، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا أنجولا وكينيا.

وتضم البطولة 9 منتخبات وهي: مصر، المغرب، أنجولا، الكاميرون، غينيا، مدغشقر، ناميبيا، السنغال، وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر للصالات

جدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر للصالات تضم كل من، يارا صبري السيد، إسراء فرح فؤاد، شروق إبراهيم جمعة، ملك عمرو محمد، ندي مؤمن محمد، نورهان عاشور سيد، أسماء علي محمد، ميرنا محسن عبدالغني، ندى إبراهيم الغريب، بسملة فتحي محمد، سهيلة حسين، أمينة وليد، فاطمة مصطفي حسن ، فرح سمير علي.