مدرب الزمالك لمصراوي: "عملنا طفرة في الكرة النسائية.. وتعادلنا مع الأهلي ضيع الدوري عليه"

كتبت-هند عواد:

تحدث عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، عن الظهور الأول للفريق بالدوري المصري للسيدات.

وقال عادل حسين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الفريق ماشي كويس جدا، في الدور الثاني لم نخسر أي مباراة (قبل مباراة وادي دجلة) فوز في جميع المواجهات وتعادل مع الأهلي، أعتقد أن هذه المباراة ستكون حاسمة في من يحصد اللقب، سواء الأهلي أو مسار، والماتش ده ضيع الدوري على الأهلي".

وأضاف: "راضيين على الفريق، كان نفسنا نوصل لأبعد من كده سواء في الكأس أو الدوري، لكن فرقة الزمالك أثبتت أنها فرقة كبيرة، قدرت تعمل ماتشات كبيرة هذا الموسم، رغم ضعف الإمكانيات، كل الناس عارفة الفريق كيف تم تكوينه، والوقت أيضا كان ضيقا، لكن خلاص الزمالك لديه فريق كرة نسائية، وأعتقد أنه عمل طفرة في الكرة النسائية وفرق من وقت ما دخل".

وعن فوز وادي دجلة بهدف نظيف، أوضح: "لعبنا فريق وادي دجلة، فريق تاريخي وكبير في الكرة النسائية، يلعب على ملعبه والمباراة كانت 50/50 والهدف خطأ تحكيمي واضح، نتمنى أن يكون التحكيم أفضل، الكرة النسائية في تطور، أتمنى تطوير منظومة التحكيم، على سبيل المثال تم إيقاف المباراة لوقت طويل بسبب خطأ تحكيمي".

وواصل عن قرار إيقافه لـ8 مباريات: "مظلومون في الإيقاف 8 مباريات، ومعي واقعة نفسها ومن فعل ذلك تم إيقافه مباراتين، في الكرة النسائية ليس لدينا لائحة في الكرة النسائية، وفي تقرير الحكم أنا لم أتلفظ بأي لفظ ولكن حكمة اللقاء أرادت هذا وفي الأول والآخر لا أحد يتحدث عن الحكام".

وشدد: "أشكر اللاعبات على أدائهن وروحهن لآخر دقيقة، مباراة دجلة كانت بين ثالث ورابع، وإذا فزنا كنا سنصعد للمركز الثالث، وليس فقط المركز الثالث، بل كنا سنقترب من المركز الثاني، لكن الحمدلله".

واختتم عادل حسين عن مواجهة الزمالك ومسار التي قد تحسم الدوري: "الزمالك يلعب بشرف قدام أي فريق، مش بنلعب عشان نضيع الدوري على أي حد، احنا فريق بطل له احترامه وجماهيره، وعمر الزمالك ما يكون كده ولا نستنى حد يقول علينا أي حاجة".

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