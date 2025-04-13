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تأخر الحكم وفوز بسداسية.. كواليس الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات

09:00 ص الأحد 13 أبريل 2025
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    سمر محمد لاعبة الزمالك_Easy-Resize.com
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    آية إبراهيم لاعبة الزمالك (2)_Easy-Resize.com
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    احتفال لاعبات الأهلي بالفوز على البنك الأهلي بسداسية_Easy-Resize.com
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    احتفال من طارق ونادين غازي_Easy-Resize.com
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    لولو نصر من مباراة الأهلي والبنك الأهلي2_Easy-Resize (1)
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    احتفال من طارق ونادين غازي3_Easy-Resize.com
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    لولو نصر من مباراة الأهلي والبنك الأهلي2_Easy-Resize (2)
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    احتفال لاعبات مسار بالفوز على وادي دجلة
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كتبت-هند عواد:

شهدت الجولة السادسة من الدوري المصري للسيدات، العديد من الأحداث، أبرزها فوز الأهلي على البنك الأهلي بسداسية نظيفة، وتأخر انطلاق مباراة وادي دجلة بسبب تأخر الحكم.

الأهلي يفوز على البنك بسداسية

فازت سيدات الأهلي البنك الأهلي، بسداسية نظيفة، وغاب الفرنسي ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق عن خطوط الملعب، واكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات، بسبب تراكم الإنذارات.

وشهدت المباراة لقطتين بارزتين، ببكاء رودينا عبد الرسول لاعبة الأهلي أثناء خروجها من الملعب وجلوسها منفصلة عن دكة الفريق، وإهدار منة طارق ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من اللقاء.

تأخر حكم مباراة وادي دجلة ومسار

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة ونظيره مسار، واقعة غريبة، بتأخر انطلاق المباراة بسبب تأخر حكم اللقاء.

وقال مصدر في تصريح خاص لمصراوي: "تأخرت المباراة بسبب تأخر محكمة الساحة شاهندة المغربي، التي وصلت وطلبت الانتظار لمدة 5 دقائق إضافية استراحة، إلا أن شيلين يوستن مدربة وادي دجلة رفضت الأمر، وطلبت بسرعة انطلاق المباراة".

وفي باقي المباريات، فاز المقاولون العرب على زد بنتيجة 3-1، وحققت سيدات الزمالك فوزا كبيرا على المعادي واليخت بخماسية نظيفة، ومودرن سبورت على بيراميدز بنتيجة 4-1.

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الدوري المصري للسيدات الأهلي والبنك الاهلي نادين غازي مدرب الأهلي لقطة غريبة في دوري السيدات
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