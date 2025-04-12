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دوري السيدات.. تأخر انطلاق مباراة بسبب غياب الحكم

04:02 م السبت 12 أبريل 2025
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (8)
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (11)
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    مهيرة علي لاعبة مسار
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    ساندرين نيونكورو لاعبة مسار (1)
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    عهد طارق لاعبة مسار
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    زهرة لاعبة مسار من مباراة إنبي
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    حلا مصطفى لاعبة مسار
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    أميرة لاعبة مسار
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بوادي دجلة ونظيره مسار، واقعة غريبة، بتأخر انطلاق المباراة بسبب تأخر حكم اللقاء.

وقال مصدر في تصريح خاص لمصراوي: "تأخرت المباراة بسبب تأخر محكمة الساحة شاهندة المغربي، التي وصلت وطلبت الانتظار لمدة 5 دقائق إضافية استراحة، إلا أن شيلين يوستن مدربة وادي دجلة رفضت الأمر، وطلبت بسرعة انطلاق المباراة".

وفاز مسار على وادي دجلة بنتيجة 3-1، وجاء ثلاثية مسار عن طريق كل من، أليس ومهيرة علي التي رفضت الاحتفال أمام فريقها ومايا عبدالرازق، فيما سجلت نهى الصلح هدف دجلة الوحيد.

ويتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 64 نقطة، فيما يليه الأهلي برصيد 59 نقطة.

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مسار للسيدات شاهندة المغربي تأخر حكم مباراة وادي دجلة ومسار وادي دجلة ومسار
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