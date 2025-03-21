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قبل مباراة اليوم.. ماذا حدث في أول قمة سيدات بين الأهلي والزمالك؟

09:00 ص الجمعة 21 مارس 2025
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    تشاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بيراميدز
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    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات مع حبيبة عصام_6
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    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات (1)_1
  • عرض 13 صورة
    احتفال تشاريتي روبين بهدفها في شباك الزمالك1
  • عرض 13 صورة
    احتفال تشاريتي روبن صاحبة أول هدف في تاريخ قمة السيدات (2)_2
  • عرض 13 صورة
    احتفال تشاريتي روبين لاعبة الأهلي بهدفها في شباك الزمالك
  • عرض 13 صورة
    تشاريتي روبين محترفة النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    احتفال تشاريتي روبين بهدفها في شباك الزمالك
  • عرض 13 صورة
    سالميزي لاعبة الزمالك تصل إلى ملعب المباراة_1
  • عرض 13 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
  • عرض 13 صورة
    سالميزي لاعبة الزمالك
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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في "ديربي القاهرة"، مساء غدا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتعتبر هذه القمة الثانية بين سيدات الأهلي والزمالك، وذلك في الظهور الأول لهما في الدوري المصري، وبعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

ماذا حدث في القمة الأولى بين سيدات الأهلي والزمالك؟

التقى الأهلي والزمالك للسيدات، لأول مرة في التاريخ، بالجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، وذلك في المشاركة الأولى للثنائي، بعد قرار الاتحاد الدولي بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وتمكن الأهلي من الفوز في أول قمة ضد الزمالك، بنتيجة 2-1، وسجلت شاريتي روبن لاعبة الأحمر أول هدف في تاريخ القمة، وذلك لصالح الأهلي.

وسجلت سبيستيا اكوى أول هدف لصالح الزمالك في شباك الأهلي، وحصلت على نورا خالد لاعبة الأهلي على أول بطاقة صفراء في تاريخ القمة، فيما تعرضت رودينا عبد الرسول لاعبة الأحمر للطرد.

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