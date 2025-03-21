قبل مباراة اليوم.. ماذا حدث في أول قمة سيدات بين الأهلي والزمالك؟

كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، لمواجهة الزمالك في "ديربي القاهرة"، مساء غدا الجمعة، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بالدوري المصري للسيدات.

وتعتبر هذه القمة الثانية بين سيدات الأهلي والزمالك، وذلك في الظهور الأول لهما في الدوري المصري، وبعد لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 2-1.

ماذا حدث في القمة الأولى بين سيدات الأهلي والزمالك؟

التقى الأهلي والزمالك للسيدات، لأول مرة في التاريخ، بالجولة الأولى من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، وذلك في المشاركة الأولى للثنائي، بعد قرار الاتحاد الدولي بضرورة وجود فريق سيدات للحصول على الرخصة الأفريقية.

وتمكن الأهلي من الفوز في أول قمة ضد الزمالك، بنتيجة 2-1، وسجلت شاريتي روبن لاعبة الأحمر أول هدف في تاريخ القمة، وذلك لصالح الأهلي.

وسجلت سبيستيا اكوى أول هدف لصالح الزمالك في شباك الأهلي، وحصلت على نورا خالد لاعبة الأهلي على أول بطاقة صفراء في تاريخ القمة، فيما تعرضت رودينا عبد الرسول لاعبة الأحمر للطرد.

اقرأ أيضًا:

"فرصة من ذهب".. هل يحرج علي معلول كولر في غيابه؟

"20 دقيقة فقط تساوي 9 نقاط".. كيف استفاد الزمالك من انسحاب الأهلي؟