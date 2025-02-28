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نتيجتان مختلفتان.. مباراة الزمالك والبنك والأهلي تثير الجدل في دوري السيدات

06:54 م الجمعة 28 فبراير 2025
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    سيدات الزمالك
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    لاعبة البنك الأهلي
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    هدف
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    سالميزي بالير لاعبة الزمالك
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    الزمالك والبنك
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كتبت-هند عواد:
تسببت مباراة الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ونظيره البنك الأهلي، في إثارة للجدل عبر الصفحات الرسمية للفريقين.
وحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك ضيفا على البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهما خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية في الدوري المصري للسيدات.
وعقب نهاية، نشر الفريقان نتيجتين مختلفتين، إذ نشر الحساب الرسمي لنادي البنك الأهلي عبر موقع "فيسبوك"، انتهاء المباراة بنتيجة 2-1.
ومن جانبه، كتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع "فيسبوك": "نهاية المباراة، تم إيداع الثلاث نقاط في رصيدنا بثلاثية مقابل هدف للبنك الأهلي".

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الزمالك البنك الأهلي دوري السيدات
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