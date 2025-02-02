لاعبة الزمالك تكشف لمصراوي وجهتها المقبلة بعد الرحيل عن الأبيض

كتبت-هند عواد:

كشفت فدوى عصام لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية في نادي الزمالك، سبب رحيلها عن الفريق، بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وانضمت فدوى عصام إلى الزمالك في بداية الموسم مع تأسيس الفريق، وارتدت شارة قيادة الفريق في أكثر من مباراة، قبل أن يوجه الزمالك إليها الشكر.

وقالت فدوى في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "سأعود إلى الدوري السعودي من جديد، لأن حياتي وعملي في السعودية وعندما تواصل معي الأبيض كنت في إجازة بمصر، ولأنني أحب وأشجع الزمالك من صغر لم أتردد، لكن الآن الأمور ليست بيدي".

ولعبت فدوى عدة أندية، منها الهلال والهمة السعوديين، لكنها فضلت عدم ذكر اسم الفريق الذي ستنتقل إليه بعد انتهاء رحلتها مع الزمالك.