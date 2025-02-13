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حكاية 3 لاعبات آبائهن نجوم كرة قدم بنادي الزمالك

08:49 ص الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    جميلة جمال حمزة من مباراة الزمالك وإنبي
  • عرض 17 صورة
    جميلة جمال حمزة لاعبة الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حازم إمام وابنته الصغرى لولوه (2)
  • عرض 17 صورة
    حازم إمام وابنته الصغرى لولوه (4)
  • عرض 17 صورة
    حازم إمام وابنته الصغرى لولوه (7)
  • عرض 17 صورة
    حازم إمام وابنته الصغرى لولوه (5)
  • عرض 17 صورة
    حازم إمام وابنته الصغرى لولوه (6)
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 17 صورة
    نور والدها عبد الواحد السيد
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع منتخب مصر
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد مع فريق مسار
  • عرض 17 صورة
    نور والدها عبد الواحد السيد
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد
  • عرض 17 صورة
    نور عبد الواحد السيد من مباراة مسار والطيران
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كتبت-هند عواد:

لا يعد احتراف لاعب لكرة القدم في مصر على خطى والده أمرا غريبا، فانتشرت مقولة "أبناء العاملين" في الساحرة المستديرة منذ القدم، بداية من عائلة "إمام" في القلعة البيضاء حتى عائلة "إكرامي" في الأهلي.

ومع انتشار كرة القدم النسائية في مصر، انتقلت هذه الظاهرة إلى اللعبة، وكان لنجوم الزمالك السابقين النصيب الأكبر.

ابنة حازم إمام

تعتبر عائلة يحيى الحرية إمام من رموز نادي الزمالك، الذين اشتهروا بمهارتهم وعطائهم للقلعة البيضاء، ومع احتلاف الأجيال، يمكن أن نرى فرد جديد من هذه العائلة، وهي لولوه الابنة الصغرى لحازم إمام التي تلعب كرة قدم في إحدى الأكاديميات.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عنها: "ابنتي الصغرى لولوه تلعب كرة قدم في أكاديمية إيمز، وانتشرت أخبار في الفترة الماضية، تشير إلى أن النادي الأهلي سيشتري الأكاديمية واللاعبات، قلت لها "هارد لاك بطلي بقلى"، ولديها مباراة مع الأهلي قريبا، تسألني باستمرار "هتيجي ولا هتخاف".

نور عبدالواحد السيد

تمكنت نور ابنة عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك السابق، من التوفيق بين دراستها للهندسة ولعب كرة القدم في نادي مسار، وعلى الرغم من أنها نشأت في عائلة كروية، إلا أن والدها لم يعترف بقدرتها في البداية.

نور عبد الواحد السيد صاحبة الـ20 عاما، تشير على خطى والدها، وتمكنت من الفوز ببطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي، إضافة إلى حصد برونزية دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وروت تفاصيل بدايتها في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بدأت ممارسة كرة القدم كصانعة ألعاب وبعدها كجناح أيمن، لكنني تدربت على اللعب في مركز حراسة المرمى كل يوم، لكن أبي نصحني بعدم اللعب في هذا المركز، قائلا إنه صعبا ولا يوجد فيه مجال للخطأ، وفي النهاية قررت اللعب في الخط الخلفي".

جميلة جمال حمزة

سارت جميلة جمال حمزة على خطى والدها، ومع تكوين فريق كرة قدم للسيدات بنادي الزمالك في بداية الموسم، على الفوز انضمت لاعبة الصيد إلى القلعة البيضاء.

وعلى الرغم من أن والدها

جميلة جمال حمزة صاحبة الـ 18 عاما (2006)، بدأت مسيرتها الفعلية ضمن صفوف نادي الصيد لكرة القدم، وظهرت في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الزمالك وإنبي التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6-0.

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حازم إمام نور عبد الواحد السيد ابنة حازم إمام جميلة جمال حمزة
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