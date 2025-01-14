كتبت-هند عواد:

خضعت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جلسة تصوير بقميص الفريق الجديد لخوض الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور اللاعبات، بتعليق: " لعب، فن، هندسة، أنـاقة".

وظهر في جلسة التصوير كل من، المحترفات أليس وسالميزي والفلسطينية ميرال قسيس، وآية إبراهيم وسمر محمد وتابو ونورا مندور ونعمة وفدوى عصام.

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