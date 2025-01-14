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لاعبات الزمالك تخضعن لجلسة تصوير بالقميص الجديد

09:46 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    آية إبراهيم وفدوى عصام وسالميزي من جلسة تصوير لاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك
  • عرض 11 صورة
    محترفات الزمالك في جلسة تصوير القميص الجديد
  • عرض 11 صورة
    جلسة تصوير للاعبات الزمالك بالقميص الجديد
  • عرض 11 صورة
    حارسات مرمى الزمالك من جلسة تصوير الفريق
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كتبت-هند عواد:
خضعت لاعبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى جلسة تصوير بقميص الفريق الجديد لخوض الموسم الحالي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور اللاعبات، بتعليق: " لعب، فن، هندسة، أنـاقة".
وظهر في جلسة التصوير كل من، المحترفات أليس وسالميزي والفلسطينية ميرال قسيس، وآية إبراهيم وسمر محمد وتابو ونورا مندور ونعمة وفدوى عصام.

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جلسة تصوير الزمالك لاعبات الزمالك قميص الزمالك
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