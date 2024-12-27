ابنة نجم الزمالك السابق تظهر مع فريق كرة القدم للسيدات (صور)

من هن اللاعبات اللواتي ظهرن في إعلان قميص الزمالك الجديد؟

الزمالك يفوز على إنبي بسداسية في الدوري المصري للسيدات

كتبت-هند عواد:

شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري للسيدات، ظهور ابنة نجل فريق الرجال السابق جمال حمزة.

وتسير جميلة على خطى والدها جمال حمزة مع القلعة البيضاء، لكن ابنة هداف الزمالك، تفضل اللعب في وسط الملعب.

جميلة جمال حمزة صاحبة الـ 18 عاما (2006)، بدأت مسيرتها الفعلية ضمن صفوف نادي الصيد لكرة القدم، ومع بداية الموسم الحالي من الدوري المصري وتكوين فريق السيدات في الزمالك، انضمت للفريق.

وظهرت جميلة جمال حمزة، في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الزمالك وإنبي، التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 6-0.