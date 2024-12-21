شادي محمد يغيب عن مباراتي الأهلي للسيدات المقبلتين

كتبت-هند عواد:

يغيب شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، عن مباراتي سيدات الأهلي المقبلتين، في الدوري المصري للسيدات، بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق السابقة.

وطردت مروة المغربي حكم مباراة الأهلي وبالم هيلز، محمد شادي، للاعتراض على أسماء نصار الحكم الرابع في اللقاء الذي انتهى بفوز الأحمر، بنتيجة 11-0.

ووفقا للائحة الدوري المصري للسيدات، يغيب شادي محمد عن مباراتين، لأنه تعرض للطرد المباشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الطيران، في الثانية والنصف مساء يوم الجمعة المقبل 27 ديسمبر، في الجولة الـ14 من الدوري المصري للسيدات.