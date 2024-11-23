5 مباريات بـ17 مليون.. ماذا حقق مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات مسار لكرة القدم، إنجازا تاريخيا في المشاركة الأولى لهن في دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، بحصد المركز الثالث في المسابقة، بعد الفوز على سيدات إيدو كوينز النيجيري، بركلات الترجيح 4-3.

ويحصل مسار على مكافأة مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قدرها 350 ألف دولار (17 مليون و377 ألف جنيه مصري)، وذلك مقابل 5 مباريات في البطولة.

وخاض مسار 3 مباريات في دور المجموعات، فاز على صن داونز بهدف نظيف، وتعادل مع إيدو كوينز النيجيري، وفاز على البنك التجاري الإثيوبي، بنتيجة 2-1.

وفي نصف النهائي، خسرت سيدات مسار من الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 2-1، ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث، ضد إيدو كوينز النيجيري.

اقرأ أيضًا:

"6 انسحابات وإلغاء مباراتين".. ملخص أول 9 جولات بالدوري المصري للسيدات