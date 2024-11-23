لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

مصر

- -
18:00

ليبيا

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي

0 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
17:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

5 مباريات بـ17 مليون.. ماذا حقق مسار في دوري أبطال أفريقيا للسيدات؟

01:45 م السبت 23 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حبيبة صبري حارسة مسار من ركلات الترجيح
  • عرض 3 صورة
    من احتفال لاعبات مسار بالفوز بالميدالية البرونزية في دوري أبطال أفريقيا للسيدات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حققت سيدات مسار لكرة القدم، إنجازا تاريخيا في المشاركة الأولى لهن في دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، بحصد المركز الثالث في المسابقة، بعد الفوز على سيدات إيدو كوينز النيجيري، بركلات الترجيح 4-3.

ويحصل مسار على مكافأة مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قدرها 350 ألف دولار (17 مليون و377 ألف جنيه مصري)، وذلك مقابل 5 مباريات في البطولة.

وخاض مسار 3 مباريات في دور المجموعات، فاز على صن داونز بهدف نظيف، وتعادل مع إيدو كوينز النيجيري، وفاز على البنك التجاري الإثيوبي، بنتيجة 2-1.

وفي نصف النهائي، خسرت سيدات مسار من الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 2-1، ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث، ضد إيدو كوينز النيجيري.

اقرأ أيضًا:

"6 انسحابات وإلغاء مباراتين".. ملخص أول 9 جولات بالدوري المصري للسيدات

سيدات مسار لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا للسيدات سيدات إيدو كوينز النيجيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان