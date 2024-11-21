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بسبب سيارة الإسعاف.. إلغاء مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري للسيدات

03:38 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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    لاعبات الأهلي من عملية الإحماء قبل مباراة إنبي
  • عرض 3 صورة
    من عملية الإحماء قبل مباراة إنبي1
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كتبت-هند عواد:

ألغيت مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري للسيدات، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في ملعب اللقاء، وكان من المقرر إقامتها في الثانية والنصف عصر اليوم.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، يوفر الفريق المضيف سيارة الإسعاف قبل انطلاق المباراة بـ20 دقيقة، أو يحضر إيصال حجز السيارة في حال عدم وجودها.

وتنص لوائح عقوبات رابطة الأندية، على أنه في حالة عدم إحضار الفريق المضيف سيارة الإسعاف، يعتبر منهزما في المباراة بنتيجة 2-0.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.

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