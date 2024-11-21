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الأهلي منفردا بالصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

12:30 م الخميس 21 نوفمبر 2024
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كتبت-هند عواد:

تنطلق الجولة التاسعة من الدوري المصري للسيدات موسم 2024-2025، في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، وتشهد افتتاحية الجولة مباراتين، وادي دجلة ومودرن سبورت، الأهلي وإنبي.

ويدخل النادي الأهلي مباراة الجولة التاسعة، متصدرا لجدول ترتيب الدوري، برصيد 21 نقطة، من دون هزيمة، كما أن الفريق لم يستقبل سوى هدفا وحيدا، في الجولة الأولى من الزمالك.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:

الأهلي، لعب 7 مباريات، حصد 21 نقطة

البنك الأهلي، لعب 5 مباريات، حصد 15 نقطة

زد، لعب 7 مباريات، حصد 15 نقطة

وادي دجلة، لعب 6 مباريات، حصد 15 نقطة

الطيران، لعب 7 مباريات، حصد 13 نقطة

مسار، لعب 4 مباريات، حصد 12 نقطة

مودرن سبورت، لعب 7 مباريات، حصد 12 نقطة

الزمالك، لعب 6 مباريات، حصد 12 نقطة

بيراميدز، لعب 5 مباريات، حصد 9 نقاط

المقاولون العرب، لعب 6 مباريات، حصد 9 نقاط

الجونة، لعب 7 مباريات، حصد 9 نقاط

المعادي واليخت، لعب 7 مباريات، حصد 6 نقاط

بالم هيلز، لعب 7 مباريات، حصد 5 نقاط

إنبي، لعب 4 مباريات، حصد نقطة

الاتحاد السكندري، لعب 6 مباريات، حصد نقطة

اتحاد بسيون، لعب 7 مباريات، حصد نقطة

المصري، لعب 6 مباريات، حصد 0 نقاط

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