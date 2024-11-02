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مسار لمصراوي: "يجب وضع لوائح تمنع الأندية من الانسحاب"

01:13 م السبت 02 نوفمبر 2024

سيدات توت عنخ آمون

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كتبت-هند عواد:

علقت مريم هشام المدير الرياضي لفريق سيدات مسار، على قرار اتحاد الكرة المصري بمعاقبة نادي دلفي، لانسحابه من الدوري المصري، بحرمانه من المشاركة لمدة موسم وتوقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه.

وواجه فريق مسار أزمة في أول 4 جولات من الدوري المصري للسيدات، بانسحاب اتحاد بسيون من الشوط الثاني بعد تلقيه 7 أهداف، وعدم ذهاب فريقي الاتحاد و دلفي إلى ملعب المباراة.

وقال مريم هشام في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "الاتحاد عاقب نادي دلفي لأنه انسحب من الدوري، لكنهم لم يعاقبوا الأندية التي تنسحب من الشوط الثاني أو لم تذهب إلى المباراة".

وأضاف: "وعقوبة دلفي طبيعية هذا فريق انحسب وتطبق عليه اللائحة، ويجب أن يكون هناك تكافؤ فرص ويضعوا لوائح تمنع الانسحاب".

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مريم هشام فريق سيدات مسار اتحاد الكرة المصري نادي دلفي الدوري المصري
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