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تشكيل مسار أمام إيد كوينز في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

07:24 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تشكيل مسار أمام إيد كوينز

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن أحمد رمضان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي مسار التشكيل الأساسي لمواجهة إيدو كوينز النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وتخوض سيدات مسار اللقاء بالتشكيل الأتي..

في حراسة المرمى: حبيبة صبري.

خط الدفاع: عائشة نتونجو، حاسناث لينوس، أميرة محمد، ساندرين نيانكورو.

خط الوسط: ياسمين حسنين، مايا إيهاب، شادية نانكايا.

خط الهجوم: هالة مصطفى، عهد طارق، مهيرة علي.

والجدير بالذكر أن سيدات مسار تفوقن على نظيراتهن في ماميلودي صنداونز بهدف نظيف في الجولة الأولى من مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

تشكيل مسار أمام إيد كوينز دوري أبطال إفريقيا للسيدات مباراة مسار أمام إيد كوينز
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